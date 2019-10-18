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رئيس وزراء كندا ينفى ادعاءات زعيم المعارضة برفع الضرائب لتكوين إئتلاف حاكم

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 08:10 م
رئيس وزراء كندا ينفى ادعاءات زعيم المعارضة برفع الضرائب لتكوين إئتلاف حاكم جستن ترودو رئيس الوزراء الكندى
أوتاوا /أ ش أ/

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نفى رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، اليوم الجمعة ، ادعاءات حزب المحافظين بأن الحزب الليبرالى الذى يرأسه يخطط لرفع ضريبة السلع والخدمات إذا أعيد انتخابه مساء الاثنين المقبل، واصفا هذه الإدعاءات "بغير الصحيحة تماما".

وقال ترودو ، فى حملة فى ويتبى فى مقاطعة أونتاريو ، " من المؤسف أن المحافظين ما زالوا يضطرون إلى تشديد الهجمات ضدنا، لكن كل ما يعرضونه هو تقليل الإنفاق ، ربما كل ما يمكنهم فعله هو إختلاق قصص غير موجودة".

وجاءت تعليقات ترودو فى أعقاب مطالب زعيم حزب المحافظين أندرو شير بأن على الليبراليين أن يتحلوا بالشجاعة لشرح الضرائب التى سيتم رفعها لتأمين دعم الحزب الديموقراطى فى حكومة ائتلافية.

ويقوم شير بحملات فى فريدريكتون على أمل استعادة المقاعد فى كندا الأطلسية حيث فاز الليبراليون فى كل الدوائر الإنتخابية فى هذه المنطقة منذ أربع سنوات.

ويحاول زعيم المحافظين زرع بذور القلق بشأن تحالف افتراضى بين الليبراليين والحزب الديموقراطى الجديد قد يتم الإتفاق عليه إذا لم يفز أى حزب بأغلبية المقاعد فى انتخابات يوم الاثنين.

ويدعى شير أن الليبراليين والحزب الديموقراطى سيرفعون ضريبة السلع والخدمات إلى 7.5 فى المائة ، على الرغم من أن أيا من هذه الأحزاب لم تذكر أى شيء عن رفع الضرائب.

 


ترودو

زعيم المعارضة

رفع الضرائب

انتخابات كندا

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