حبس مدرسين وعاطل لحيازتهم 6000 قرص مخدر لترويجها بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة قسم شرطة ثان الزقازيق، برئاسة أحمد الخولي، مدير نيابة قسم ثانى الزقازيق، وبإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس مدرسين وعاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم 6000 قرص مخدر بقصد الإتجار.

وكانت معلومات سرية قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع شرق الدلتا، عن قيام " تامر إ أ إ " مدرس 40 سنة مقيم بالزقازيق، و" السيد ع" 43 سنة مشرف نشاط بمدرسة ابتدائية مقيم بمركز الزقازيق، و" عبدالله ص" 26 سنة، حاصل على دبلوم صنايع مقيم بميت غمر، بجلب كمية من العقاقير المخدرة لترويجها على عملائهم بمحافظة الشرقية، وبعد إتخاذ الإجراءت القانونية، بالتنسيق مع الامن العام بالشرقية، ومديرية أمن الشرقية، تم ضبطهم فى كمين أعد لهم بمدينة الزقازيق، وضبط بحوزتهم 6000 قرص من عقار التامول، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 19948 لسنة 2019 جنايات ثان الزقازيق، وإحالتهم للنيابة العامة.