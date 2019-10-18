جمارك الطرود البريدية تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي برئاسة شريف حبيب، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها، طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصرى برئاسة عماد عزت نائب مدير جمرك البريد السريع، اشتبه حسن محمد المهدي مأمور الحركة، ومحمد وحيد مدير إدارة الحركة، فى مشمول البوليصة رقم ٣٠٣٨٧١٠٧٣٢١ وهى عبارة عن طرد قادم بوزن كيلو جرام .

وبفتح الطرد تبين وجود كيس شفاف به 90 جرام من مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون مادة مخدرة، بعرضها على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفادت بأنه لمادة الآيس المخدرة، وقدرت القيمة بحوالي 270 ألف جنيه.

وقرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بالقاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .







