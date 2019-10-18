تعرف على أهم 9 سلع ارتفعت صادراتها يوليو 2019

بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية 2.22 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019، وكشفت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن أهم السلع التى ارتفعت صادرتها خلال يوليو الماضى والتى كانت كالتالى:
1- بلغت قيمة الصادرات من ملابس جاهزة 161.1 مليون دولار خلال شهر يوليو 2019 مقابل 146.9 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 9.7%.
2- بلغت قيمة الصادرات من لدائن بأشكالها الأولية 100.7 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 83,0 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 21.4%.
3- بلغت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 59.4 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 45,9 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 8.1 %.
4- بلغت قيمة الصادرات من فواكه طازجة 42.7 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 32.5 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 31.5 %.
5- بلغت قيمة الصادرات من سجاد وكليم 25.3 مليون دولار يوليو2019 مقابل 21.7 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 16.5%.
6- بلغت قيمة الصادرات من صابون ومستحضرات تنظيف 23,0% مليون دولار يوليو 2019 مقابل 22.94 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة ارتفاع قدرها0.2 %.
7- بلغت قيمة الصادرات من أدوية ومحضرات صيدلية 22.7 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 20.6 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 7.6%.
8- بلغت قيمة الصادرات من بلاط وأدوات صحية خزفية 22.2 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 20.6 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 7.6%.
9- بلغت قيمة الصادرات من خضر مجمدة أو مبردة 12.6 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 12.5 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 0.8%.
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