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على رأسها الملابس الجاهزة..

تعرف على أهم 9 سلع ارتفعت صادراتها يوليو 2019

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:00 ص
تعرف على أهم 9 سلع ارتفعت صادراتها يوليو 2019 الصادرات المصرية تزيد فى شهر يوليو ـ صورة أرشيفية
كتبت – مروة الغول

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بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية  2.22 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019، وكشفت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن أهم السلع التى ارتفعت صادرتها خلال يوليو الماضى والتى كانت كالتالى:
 
1- بلغت قيمة الصادرات من ملابس جاهزة 161.1 مليون دولار خلال شهر يوليو 2019 مقابل 146.9 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 9.7%.
 
2- بلغت قيمة الصادرات من لدائن بأشكالها الأولية 100.7 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 83,0 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 21.4%.
 
3- بلغت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 59.4 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 45,9 مليون دولار  يوليو 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 8.1 %.
 
4- بلغت قيمة الصادرات من فواكه طازجة  42.7 مليون دولار يوليو 2019  مقابل 32.5 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة ارتفاع  قدرها 31.5 %.
 
5- بلغت قيمة الصادرات  من سجاد وكليم 25.3 مليون دولار يوليو2019 مقابل 21.7 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 16.5%.
 
6- بلغت قيمة الصادرات  من صابون  ومستحضرات  تنظيف 23,0% مليون دولار يوليو 2019  مقابل 22.94 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة ارتفاع قدرها0.2 %.
 
7- بلغت قيمة الصادرات  من أدوية ومحضرات صيدلية 22.7 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 20.6 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 7.6%.
 
8- بلغت قيمة الصادرات من بلاط وأدوات صحية خزفية 22.2 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 20.6 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 7.6%.
 
9- بلغت قيمة الصادرات من خضر مجمدة أو مبردة 12.6  مليون دولار يوليو 2019 مقابل 12.5 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 0.8%.

الملابس الجاهزة

القيمة الاجمالية للصادرات

فواكه طازجة

سجاد وكليم

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