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تحرير 66 قضية تموينية فى حملة أمنية بالجيزة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 04:31 م
تحرير 66 قضية تموينية فى حملة أمنية بالجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أسفرت حملة، شنها ضباط مباحث التموين بالجيزة، عن تحرير 66 قضية متنوعة، بين غش تجارى، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى غش تجارى، وإنتاج خبز ناقص الوزن.

كما أسفرت حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، عن ضبط 18 مشتبها بهم، وتنفيذ 3 أحكام جزئية، وحكم مستأنف، بالإضافة إلى ضبط 3 بائعين متجولين، وإزالة 134 مخالفة تعدى وإشغال طريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لتباشر النيابات المختصة التحقيق.

 


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امن الجيزة

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