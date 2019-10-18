بعد صعوبة هبوط طائرتهما مرتين بسبب عاصفة رعدية..وليام وكيت يصلان إسلام آباد

إسلام آباد /أ ش أ/

وصل الأمير البريطانى وليام وزوجته كيت إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم الجمعة، بعد أن أجبرت عاصفة رعدية شديدة الزوجين على قضاء الليل فى لاهور لصعوبة هبوط الطائرة التى كانا على متنها مرتين.

وذكرت صحيفة (اكسبرس تريبيون) على موقعها الإلكترونى أن طائرة سلاح الجو الملكى البريطانى التى كانت تقل الزوجين حاولت الهبوط مرتين فى قاعدة روالبندى الجوية ومطار إسلام أباد الدولي، قبل أن تقرر العودة إلى لاهور.

وقال الأمير البريطانى وليام- الذى كان فى السابق طيار بحث وإنقاذ بسلاح الجو الملكى - إنه وزوجته كيت بخير .. مضيفا مازحا "أن هذه المشكلات وقعت لأنه كان يقود الطائرة".

ووصف أحد المصورين، كان على متن الطائرة، ما حدث بأنه كان واحدا من أشد المطبات الهوائية التى مر بها خلال 25 عاما من الرحلات الجوية الدائمة.