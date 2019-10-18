اليابان ترسل قوات على نحو منفرد إلى مضيق هرمز لحماية السفن التجارية

رويترز

ذكرت صحيفة أساهى اليابانية أن طوكيو قررت إرسال قواتها للدفاع الذاتى إلى مضيق هرمز بمفردها بدلا من الانضمام لتحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية عبر الممرات المائية المهمة فى منطقة الشرق الأوسط.

ويتماشى هذا القرار مع تقرير سابق نشرته وسائل إعلام يابانية ذكر أن اليابان لن تنضم لأهم حليف لها فى البعثة الأمنية بسبب علاقاتها الاقتصادية القوية مع إيران، أحد كبار منتجى النفط.

واضطربت تجارة السلع الأولية على مستوى العالم فى الشهور القليلة الماضية بعد احتجاز إيران ناقلة بريطانية وسلسلة هجمات على سفن تجارية عالمية تتهم الولايات المتحدة وبريطانيا طهران بالمسؤولية عنها وهو ما تنفيه.