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الكهرباء: اجتماعات مع وفد سودانى لتحديد موعد تشغيل خط الربط بين البلدين

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 03:00 ص
الكهرباء: اجتماعات مع وفد سودانى لتحديد موعد تشغيل خط الربط بين البلدين أبراج كهربائية
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك اجتماعات مكثفة مع وفد سودانى رفيع المستوى خلال زيارته للقاهرة، لتحديد موعد تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى بين البلدين بقدرة 150 ميجا وات.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إنشاء جميع الأبراج الخاصة بالمشروع، والتى يبلغ عددها 300 برج، كما انتهت من محطات المحولات الخاصة بالمشروع ومن المقرر أن يحدد الجانبان المصرى والسودانى الموعد النهائى لتشغيل الخط.

وأوضح المصدر، أنه تم الانتهاء أيضاً من خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادى حلفا جهد 220 ك.ف، لافتاً إلى أن الجهد الكهربائى للمحطة يبلغ 220/66 فولت، وتعمل بنظام العزل بالهواء أو AIS، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليونا و550 ألف جنيه.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

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الربط الكهربائي

مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السودان

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