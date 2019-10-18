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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه فى الإسماعيلية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 07:33 م
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه فى الإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية وضباط مباحث مركز القنطرة غرب فى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه ،بدائرة المركز .

تلقى اللواء جمال غزالى،  مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندي مدير المباحث الجنائية مفاده ورود  بلاغ للعميد ياسر ياسين مأمور مركز شرطة القنطرة غرب من كلا من "على .ط.ت"35 عام قائد سيارة نقل مقيم عين شمس القاهرة و"حماد.ح.أ"46 عام قائد سيارة نقل مقيم بنفس العنوان ، بأنه أثناء ذهابهم الى احد مزارع الدواجن بقرية الاتحاد دائرة المركز لشراء دواجن من المزرعة قطعت عليهم الطريق سيارة ربع نقل  يستقلها 6 أشخاص يحملون سلاح نارى وقاموا باستيقافهم  واستولوا من سائق السيارة الأولى على مبلغ مالى 45 ألف جنيه ومن سائق السيارة الثانية على مبلغ 51660جنيه وأضافا فى بلاغهما بان هذه المبالغ كانت ثمن الدواجن التى سيتم شراؤها من المزرعة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5528 لسنة 2019 جنح مركز القنطرة غرب.

وبإخطار اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام قرر تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمود هندى مدير المباحث الجنائية وبرئاسة العميد عصام عطوان رئيس مباحث المديرية ضم العقيد ياسر عبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية والرائد محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه،ودلت تحريات فريق البحث بان وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم كلا من المتهم "سعيد.م.أ"44 عام عاطل والمتهم "احمد.ع.ال"38 عام عاطل والمتهم "محمد.س.م"31 عام عاطل  والمتهم "على .م.ك " والمتهم "محمد.م.م" .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من القبض على المتهمين الأول والثاني والثالث وبمواجهتهم اعترف المتهم الأول بتكوين تشكيل عصابى بزعامته تخصص فى السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح حيث قام وبرفقته باقى التشكيل باستيقاف السيارتين الخاصتان بالمبلغان ،وبإرشادهم تم ضبط جزء من المبالغ المبلغ بسرقتها وسلاح نارى "بندقية الى " و6 طلقات من ذات العيار والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بدون لوحات معدنية، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازموأخطرت النيابة .  

 

 


امن الاسماعيلية

تشكيل عصابى

سرقة بالاكراه

اللواء محمود هندى

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