القابضة الكيماوية : 219 مليون جنيه إيرادات شركتى راكتا ومطابع محرم

كتب عبد الحليم سالم

أكد المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات ، أن دراسات تطوير وتحديث شركتى راكتا للورق ومطابع محرم ما تزال قائمة .

أوضح مصطفى ل " اليوم السابع" أن لجنة الاستثمار بالقابضة تدرس اي مشروع تحديث قبل تنفيذه ، بهدف ضمان وجود عائد على الاستثمار ،وليس مجرد ضخ استثمارات بدون نتيجة، لافتا أن نشاط الطباعة وصناعة الورق من الأنشطة الهامة والتى تحتاجها مصر .

وكشف أن إيراد الشركتين بلغ نحو 219 مليون جنيه خلال العام المالى 2018-2019، موضحًا أنه سيتم عقد جمعية الشركتين يوم 23 أكتوبر الجارى بالاسكندرية ، لاعتماد ميزانية العام المالى الماضى .

جدير بالذكر أن الشركتين تعانيان من خسائر متلاحقة منذ نحو 6 سنوات وحتى الآن .