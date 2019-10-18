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القابضة الكيماوية : 219 مليون جنيه إيرادات شركتى راكتا ومطابع محرم

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:00 ص
القابضة الكيماوية : 219 مليون جنيه إيرادات شركتى راكتا ومطابع محرم عماد الدين مصطفى
كتب عبد الحليم سالم

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أكد المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات ، أن دراسات تطوير وتحديث شركتى راكتا للورق ومطابع محرم ما تزال قائمة .
 
أوضح مصطفى ل " اليوم السابع" أن لجنة الاستثمار بالقابضة تدرس اي مشروع تحديث قبل تنفيذه ، بهدف ضمان وجود عائد على الاستثمار ،وليس مجرد ضخ استثمارات بدون نتيجة، لافتا أن نشاط الطباعة وصناعة الورق من الأنشطة الهامة والتى تحتاجها مصر .
 
 
وكشف أن إيراد الشركتين بلغ نحو 219 مليون جنيه خلال العام المالى 2018-2019، موضحًا أنه سيتم عقد جمعية الشركتين يوم 23 أكتوبر الجارى بالاسكندرية ، لاعتماد ميزانية العام المالى الماضى .
 
 
جدير بالذكر أن الشركتين تعانيان من خسائر متلاحقة منذ نحو 6  سنوات وحتى الآن .

القابضة الكيماوية

شركة راكتا

شركة مطابع محرم

عماد الدين مصطفى

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