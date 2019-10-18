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الصين تعلن بدء بناء مفاعل نووى بالماء المضغوط شرقى البلاد

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:59 ص
الصين تعلن بدء بناء مفاعل نووى بالماء المضغوط شرقى البلاد مفاعل نووى
أ ش أ

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أعلنت مجموعة الصناعة النووية الوطنية الصينية رسميا بدء عملية بناء مفاعل نووى بالماء المضغوط باستخدام تكنولوجيا مطورة محليا، وذلك فى مدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان جنوب شرقى الصين.

وذكرت المجموعة -فى بيان اليوم الجمعة أن أعمال بناء الوحدة الخامسة لمعدات توليد الطاقة الكهرونووية باستخدام تكنولوجيا "هوالونغ 1" لمفاعل الجيل الثالث فى تشانغتشو بدأت بالفعل، وأنه من المخطط أن يشمل مشروع تشانغتشو للطاقة النووية 6 معدات كهرونووية، تبلغ قدرة توليد الطاقة لكل منها مليون كيلوواط.


وتم تطوير مفاعل "هوالونغ 1" من جانب مجموعة الصين العامة للطاقة النووية ومجموعة الصناعة النووية.

 

 


مفاعل نووى

الصين

الصناعة النووية

كهرونووية

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