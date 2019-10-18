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الصحة: فحص 388 ألف طالب بالصف الأول الإعدادى ضمن حملة 100 مليون صحة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 11:40 ص
الصحة: فحص 388 ألف طالب بالصف الأول الإعدادى ضمن حملة 100 مليون صحة حملة 100 مليون صحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الانتهاء من فحص 387 ألفًا و957 طالبًا، بالصف الأول الإعدادى للعام الدراسى الحالى (2019-2020)، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة" الخاصة بالطلبة الجدد الملتحقين بالمرحلة الإعدادية، وذلك بداية من مطلع شهر أكتوبر الجارى، وحتى مساء أمس الخميس.

وأوضح بيان للوزارة اليوم، أن المسح الطبى لطلاب الصف الأول الإعدادى يستهدف حوالى 2 مليون طالب، وذلك لمدة ثلاثة شهور، حيث تم تخصيص 414 فريقًا للعمل بالحملة فى 27 محافظة، وذلك لضمان استفادة طلاب المرحلة الإعدادية الجدد القادمين من المرحلة الإبتدائية بالحملة، ضمن خطة الوزارة فى تبنى استراتيجية بناء الإنسان المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشارت الوزارة إلى أن حملة القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس فى الثلاث مراحل الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019، انتهت من فحص 3 مليون و780 ألفًا و435 طالبًا، حيث يتم الفحص من خلال فرق هيئة التأمين الصحى التى قامت على تنفيذ الحملة بمدارس الحضر، بالإضافة إلى الفرق التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمتابعة الحملة بمدارس الريف.

كما انتهت المبادرة من فحص 3 مليون و162 ألفًا و459 طالبًا بالمرحلة الثانوية، مضيفًا أنه تم تخصيص 1058 فريقًا طبيًا لتنفيذ الحملة ب 8373مدرسة ومعهد.

ولفتت الوزارة إلى أن المسح الطبى فى المدارس يتم باستخدام الكاشف السريع ويتم تحويل الحالات الإيجابية إلى لجان هيئة التأمين الصحى لاستكمال الفحوصات المطلوبة وتلقى العلاج بالمجان بالإضافة إلى إحالة الحالات الخاصة إلى اللجنة العليا للمناظرة.

وأوضحت أن المبادرة شملت أيضًا مسح الطلاب المستجدين بالجامعات، ممن لم يتم فحصهم مع طلاب المرحلة الثانوية، حيث تم مسح 315 ألفًا و930 طالبًا بالفرق الدراسية الأولى بالجامعات الحكومية بداية من مطلع شهر أغسطس للعام الحالى، مضيفًا أن الحملة تستهدف 459ألفًا و592 طالبًا فى 27 جامعة حكومية، كما أن فرق وزارة الصحة خصصت 320 فريقًا لتنفيذ الحملة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم مسح 5 آلاف طالب بفروع جامعة الازهر بـ 19 محافظة وذلك بداية من منتصف أكتوبر الجارى، موضحًا أن عدد الطلاب المستهدف بالمسح حوالى 90 ألف طالبًا، وتم تخصيص 155 فريقًا طبيًا من وزارة الصحة والسكان لمتابعة تنفيذ الحملة بفروع جامعة الأزهر.


الصحة

فيرس سى

المدارس

الالتهاب السحائى

فحص طلاب المدارس

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