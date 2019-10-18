السماح لسجين بحضور جنازة والده.. ووفد حقوق الأنسان يزور سجن النساء

كتب محمود عبد الراضي

أفادت صادر القانونية، بأنه تم السماح لسجين محبوس احتياطيا في القضية رقم 1356 حصر أمن دولة بصلاة الجنازة وحضور مراسم تشيع جثمان والده من مسجد حفيظة الألفي بمصر الجديدة.

وأشارت المصادر القانونية، إلى أنه تم السماح لوفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان لزيارة سجن النساء بالقناطر.