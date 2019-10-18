الرئيسية حوادث السماح لسجين بحضور جنازة والده.. ووفد حقوق الأنسان يزور سجن النساء الجمعة، 18 أكتوبر 2019 06:55 م حبس - ارشيفية كتب محمود عبد الراضي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت صادر القانونية، بأنه تم السماح لسجين محبوس احتياطيا في القضية رقم 1356 حصر أمن دولة بصلاة الجنازة وحضور مراسم تشيع جثمان والده من مسجد حفيظة الألفي بمصر الجديدة. وأشارت المصادر القانونية، إلى أنه تم السماح لوفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان لزيارة سجن النساء بالقناطر. السجون مساجين سجناء مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة قنوات الإخوان تواصل سياسة السطو.. مكملين الإخوانية تسرق أغنية "ضحكة المساجين" الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:24 ص صور .. رئيس جامعة أسيوط ومدير الأمن يفتتحان عنابر صحية مكيفة لعلاج المسجونين الإثنين، 30 سبتمبر 2019 10:59 ص السجون تسمح لـ7 مساجين بزيادة أسرهم بسجن النساء الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:13 م النيابة تأمر بتشريح جثة مسجون توفى داخل حجز بمصر القديمة الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:09 م الآباء والأمهات المسجونون أطفالهم أكثر عرضة لتعاطى المخدرات والإصابة بالقلق السبت، 24 أغسطس 2019 09:00 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع تعرف على عادة ليدى جاجا بعد حفلاتها " من الحمام الساقع للسخن" صندوق النقد: اقتصاد مصر حقق نموا 5.5%..وأكثر جاهزية لجذب الاستثمار مدير صندوق النقد:مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية مع تنفيذ الإصلاح الكشف عن موقف تريزيجيه والمحمدى من المشاركة مع أستون فيلا ضد برايتون بول دانو يجسد الشخصية الشريرة في فيلم The Batman بعد اعتذار جوناه هيل مسرحية "أهلا رمضان" على منصة WATCHiT.. نوفمبر المقبل فيديو جراف.. أعظم 10 لاعبين فى تاريخ منتخب إسبانيا ارتفاع أعداد توابيت "خبيئة العساسيف" بالأقصر إلى 34 تابوتا ملونا س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى المزيد من Trending Plus
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