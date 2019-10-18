سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة قطارات اليوم

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:39 ص
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة قطارات اليوم سكة حديد - ارشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة على بعض خطوط الهيئة نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وهى كالتالي:
 
أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة
 
ثانياً : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-
 
- القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة
 
- أسيوط / أسوان مدة 40 دقيقة
 
ثالثاً : خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة
 
رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة
 
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات ودعت المسافرين إلى اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
 
 

السكة الحديد

حركة القطارات

تاخر القطارات

توقف حركة القطارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 07:00 ص

كل ما تريد معرفته عن محور سمالوط بالمنيا لربط شرق وغرب النيل × 10 معلومات

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:23 ص

ميناء دمياط: السيطرة على حريق السفينة حبيبة ووفاة واحد من طاقمها

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:39 م

النقل تعلن انتظام الحركة على الخط الأول للمترو من المرج الجديدة لحلوان

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:13 م

ميناء دمياط: لا ضحايا فى حريق السفينة وجارى السيطرة على الحريق

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:52 م

النقل: حريق محدود على سفينة بميناء دمياط وجارى السيطرة عليه

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة