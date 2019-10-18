السعودية والإمارات والكويت تحذر مواطنيها المقيمين فى لبنان

كتب محمد جمال

حذرت السفارة السعودية في بيروت، اليوم الجمعة، جميع مواطنيها المقيمين والزائرين من الابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها لبنان.

وقالت السفارة في بيان لها: "نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصاً على سلامة المواطنين السعوديين، تود سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات،".

وطالبت سفارة الإمارات في بيروت جميع مواطنيها المتواجدين في جميع المدن اللبنانية، بضرورة تفادي أماكن التظاهرات، والبقاء في مقر إقامتهم لضمان أمنهم وسلامتهم، والتواصل عند الضرورة بالسفارة لتقديم المساعدة على الأرقام التالية:

‏009615928000

‏0096171111856

‏0097180044444

كما طالبت سفارة الكويت فى بيروت جميع مواطنيها المتواجدين في جميع المدن اللبنانية، بضرورة تفادى أماكن التظاهرات.

وشهدت العديد من المدن اللبنانية تظاهرات حاشدة وقطع لطرق رفضاً لفرض الضرائب الجديدة ورفضا للأوضاع الاقتصادية المتردية.