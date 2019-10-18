الزراعة: ارتفاع صادرات البصل لـ 488ألف طن بزيادة 201 ألف عن ما قبلة

كتب عز النوبى

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعة بوزارة الزراعة ، بشان حركة الصادرات الزراعية ، يوضح ارتفاع صادر البصل الى 488 ألف طن ، خلال الفترة من الأول من يناير، وحتى 16 من شهر أكتوبرالجارى، عن ما قبلة من العام الماضى فى نفس التوقيت 287 ألف طن اى بزيادة 201 ألف طن وجارى التصدير طبقا للاشتراطات الجديدة.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إن صادرات البصل وصلت الى 488 ألف طن منذ بدء الموسم وحتى 16 أكتوبر الجارى، موضحا أن محصول البصل حصل على المركز الثالث فى الصادرات ، مؤكدا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات الجديدة لمحطات ومراكز ومفارش واعدد وتجهيز وتعبئة البصل الطازج " الناشف" للتصدير ، وتطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على شحنات البصل المصدر.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى،أن هناك عدة شروط لتصدير البصل، تتمثل فى الالتزام بإجراء تحليل العينات واستيفاء الاشتراطات اللازمة فى مفارش البصل ، للحفاظ على المنظومة الرقابية وحماية الصادرات المصرية ، وتعليمات مشددة لجميع الشركات المصدرة للبصل الطازج الالتزام بالفرز والتعبئة فى المحطات او مراكز التعبئة المعتمدة والمؤكدة من الحجر الزراعى ،مؤكدا أن إدارة خدمة المصدرين كلفت لجان من مفتشى الحجر الزراعى لاعتماد محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج، وكذلك تتولى فتح سجلات للمصدرين بهذه المحطات والمركز المعتمدة.