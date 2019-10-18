الجيش الوطنى الليبى يستهدف معسكرات ميليشيا الوفاق فى طرابلس

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قال مسؤول عسكرى فى الجيش الليبى إن سلاح الجو نفذ غارات جوية على عدة مواقع ومعسكرات تابعة لقوات الوفاق فى ضواحى العاصمة طرابلس.

وأوضح العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي ، في تصريحات أوردتها قناة "العربية الإخبارية" اليوم الخميس ، أن الغارات استهدفت تجمعات للميليشيات المسلحة التابعة للوفاق بالمنطقة الواقعة بين عين زارة والسبيعة.

وأضاف أن الغارات استهدفت أيضا مقر مليشيا باب تاجوراء والتي تستخدم بشكل سري ويعتقد أن بداخلها غرفة عمليات لإدارة المعركة، مشيرا إلى أن القصف تم أثناء اجتماع، وهو ما أدى إلى مقتل عدة عناصر وتدمير مخزن الذخيرة الموجود فيها.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قد أعلن أن سلاح الجو والمدفعية الثقيلة استهدفت مخزنا للذخيرة في عين زارة ، لافتا إلى أنه تم تدمير 3 آليات مسلحة كانت تقوم بتأمين المخزن، كما قصف سلاح الجو هدفا مهما بمنطقة المحمية في صرمان، وأسفرت عن سقوط 21 قتيلا من قوات الوفاق.