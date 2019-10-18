سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:44 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

"التيتينا" خطر على أسنان وأذن طفلك.. للتخلص منها اتبعى هذه النصائح

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:00 ص
"التيتينا" خطر على أسنان وأذن طفلك.. للتخلص منها اتبعى هذه النصائح اللهاية
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"التيتينا" أو اللهاية أو السكاتة، هي وسيلة تسعي جميع الأمهات لاستخدامها لأطفالهم حديثي الولادة، والهدف منها إسكات الطفل وتجنب بكائه، ولكن أوضحت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أنها لها العديد من الأضرار على صحة الطفل حديثي الولادة.

ونجد أن الكثير من الأمهات تعاني من عدم قدرتها علي التخلص منها، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على الأضرار الناتجة عن هذا الأمر وأيضا طرق للتخلص منها، وذلك وفقا لموقع " webmed".

يعد صراخ الطفل وبكائه أبرز الأسباب التي تجبر الأم لخوضها لتجربة اللهاية أو السكاتة، ولكن أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن اللهاية تتسبب في تأثر الأسنان للطفل، وتزيد من فرص إصابتك بالتهاب الأذن.

اضرار التينيا
اضرار التينيا

 

وهناك بعض النصائح التي تساعد في التخلص من استخدامها، ومنها:

-لا ينصح بإعطاء الطفل اللهاية طوال اليوم وعليكي تحديد وقت محدد لاستخدامها كعند النوم، وهذا الأمر يساهم في تخلص الطفل من تناوله لها بشكل كبير.

-علي الأم عدم وضع اللهاية أمام الطفل، فيجب إخفائها وعدم إظهارها تجنبا لوضعه لها في الفم.

اللهاية
اللهاية

 

-عليكي التحدث مع طفلك وشرح أسباب عدم وضع اللهاية له، والتي تكمن في الحفاظ علي صحته، وأيضا أنه أصبح أكبر وهي من الوسائل الخاصة بالأطفال صغار السن، أو يمكنك قص مقدمة اللهاية وتوضيح له أنها يجب أن يتم إلقائها في القمامة.

-يجب انشغال الطفل بالقيام بأي شيء يجبره على عدم التفكير في اللهاية.

 


التيتينا

أخطار التيتينا

اللهاية

اخطار اللهاية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

تعرف على تشكيل هيئة المتحف الكبير واختصاصاتها بقانون الحكومة الجديد

تعرف على تشكيل هيئة المتحف الكبير واختصاصاتها بقانون الحكومة الجديد

نقابة المعلمين: صرف معاشات الورثة دفعة أكتوبر قبل بداية نوفمبر المقبل

نقابة المعلمين: صرف معاشات الورثة دفعة أكتوبر قبل بداية نوفمبر المقبل

9 أنواع لجرائم غسل الأموال حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.. تعرف عليها

9 أنواع لجرائم غسل الأموال حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة