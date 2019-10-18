"التيتينا" خطر على أسنان وأذن طفلك.. للتخلص منها اتبعى هذه النصائح

كتبت فاطمة ياسر

"التيتينا" أو اللهاية أو السكاتة، هي وسيلة تسعي جميع الأمهات لاستخدامها لأطفالهم حديثي الولادة، والهدف منها إسكات الطفل وتجنب بكائه، ولكن أوضحت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أنها لها العديد من الأضرار على صحة الطفل حديثي الولادة.

ونجد أن الكثير من الأمهات تعاني من عدم قدرتها علي التخلص منها، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على الأضرار الناتجة عن هذا الأمر وأيضا طرق للتخلص منها، وذلك وفقا لموقع " webmed".

يعد صراخ الطفل وبكائه أبرز الأسباب التي تجبر الأم لخوضها لتجربة اللهاية أو السكاتة، ولكن أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن اللهاية تتسبب في تأثر الأسنان للطفل، وتزيد من فرص إصابتك بالتهاب الأذن.



اضرار التينيا

وهناك بعض النصائح التي تساعد في التخلص من استخدامها، ومنها:

-لا ينصح بإعطاء الطفل اللهاية طوال اليوم وعليكي تحديد وقت محدد لاستخدامها كعند النوم، وهذا الأمر يساهم في تخلص الطفل من تناوله لها بشكل كبير.

-علي الأم عدم وضع اللهاية أمام الطفل، فيجب إخفائها وعدم إظهارها تجنبا لوضعه لها في الفم.



اللهاية

-عليكي التحدث مع طفلك وشرح أسباب عدم وضع اللهاية له، والتي تكمن في الحفاظ علي صحته، وأيضا أنه أصبح أكبر وهي من الوسائل الخاصة بالأطفال صغار السن، أو يمكنك قص مقدمة اللهاية وتوضيح له أنها يجب أن يتم إلقائها في القمامة.

-يجب انشغال الطفل بالقيام بأي شيء يجبره على عدم التفكير في اللهاية.