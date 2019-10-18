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التعليم: تحديث 36 منهجا ضمن مقررات المدارس الفنية لربط الخريجين بسوق العمل

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:00 ص
التعليم: تحديث 36 منهجا ضمن مقررات المدارس الفنية لربط الخريجين بسوق العمل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه جرى تحديث 36 منهجًا ضمن مقررات المدارس الفنية تقوم على نظام المهارات والجدارات، وتم تطبيقها فى عدة مدارس فنية.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المناهج تستهدف تخريج طالب اكتسب مهارات حقيقة يحتاجها سوق العمل المحلى والدولى والمناهج سيتم تطويرها باستمرار خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المعلمين والموجهين هم من يقومون بتطوير وتحديث المناهج بالتعاون مع الصناعة ووزارة التربية والتعليم.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تتبنى خطة لتطوير منظومة التعليم الفنى تتوافق مع رؤية مصر 2030، والتى تستهدف توفير فنيين للعمل بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة.

 


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