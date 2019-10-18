التخطيط: الانتقال إلى العاصمة الإدارية محركًا لتسريع تنفيذ خطة الإصلاح

كتب أحمد حمادة

شاركت مصر ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداى، وممثلًا عنها المهندس غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون الإصلاح الإدارى فى اجتماعات المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على مستوى الوزراء فى دورة انعقاده العادية 101، والذى انعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك حيث تعد مصر هى نائب رئيس المجلس التنفيذى ودولة المقر.

كما شاركت الوزارة فى مؤتمر المنظمة التاسع عشر بعنوان "متطلبات توطين البنية التحتية الذكية فى الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"، والمنعقد برعاية ملك المغرب عقب اجتماع المجلس التنفيذى، حيث ترأست غادة لبيب الجلسة الثانية بالمؤتمر تحت عنوان "الحكومة الإلكترونية والمشاركة المجتمعية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"

وأكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على التعاون الوثيق والشراكة الممتدة والمثمرة بين الوزارة بمصر والمنظمة العربية للتنمية الإدارية فى تنفيذ العديد من البرامج، خاصة فى ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتحقيق التطوير والإصلاح الإداري، وذلك باعتباره أحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



غادة لبيب نائب وزير التخطيط ومسئولو المنظمة العربية للتنيمة الإدارية

وأشادت المهندس غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون الإصلاح الإدارى، بالجهد المبذول فى الإعداد لاجتماعات المجلس التنفيذى بهدف إنجاح الفعالية، فضلًا عن الحرص على تنفيذ المقررات التى انتهت إليها اجتماعات المجلس التنفيذى فى دورة إنعقاده السابقة، والتطوير المستمر لآليات عمل المنظمة باستخدام أحدث التقنيات الادارية ورفع قدرات العاملين، متابعة أن ذاك الأمر لوحظ بشكل كبير فى معدلات الإنجاز الخاصة بالبرامج والأنشطة المنفذة وزيادة عدد المشاركين والمستفيدين منها، من حيث طبيعة الموضوعات التى تناولتها وكذا اتساقها مع جهود الدول لتحقيق التطوير بالجهاز الإدارى مؤكدة كونه ضرورة لتهيئة بيئة الأعمال فى الدول وتحسين جودة الحياة للمواطنين، فضلًا عن كونه يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.

وأضافت "لبيب"، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإدارى، تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، موضحة أن الخطة ترتكز على تطوير الخدمات الحكومية وتحديث البنية المعلوماتية، والإصلاح التشريعي، وبناء وتنمية قدرات العاملين فى الجهاز الحكومى على مختلف المستويات الإدارية، إلى جانب التطوير المؤسسى للأجهزة الإدارية بهدف رفع كفاءة المؤسسات، واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية، والمراجعة الداخلية والتدقيق، فضلاً عن تهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلى والاجنبي.

وأشارت غادة لبيب، إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية يعد بمثابة محركًا أساسيًا للتسريع من تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى كونه يعد انتقالًا إلى حكومة ذكية إلكترونية، موضحة أن الفترة الحالية تشهد التركيز على التدريب وبناء وتنمية قدرات الموظفين بشكل كبير، وذلك لتأهيلهم للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يستهدف تدريب 40 ألف موظف قبل عملية الانتقال.

وتابعت نائب وزيرة التخطيط أن الوزارة تعمل جاهدة على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسى فى الجهاز الإدارى للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى .



غادة لبييب تشارك فى اجتماعات المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

وفى إطار الحديث عن جوائز التميز الحكومي، أثنت غادة لبيب، على التعاون الذى تم بين المنظمة ودولة الامارات العربية الشقيقة لتمويل ورعاية الجائزة التى أطلقتها المنظمة تحت مسمى " جائزة محمد بن راشد للتميز الحكومى العربي"، كأحد المجالات الواعدة للتعاون الإدارى وتبادل الخبرات بين الدول العربية الشقيقة، ودعت لبيب المنظمة إلى العمل على التوسع فى برامج التدريب ونشر المعرفة، ورفع الوعى بثقافة التميز المؤسسى والحكومى فى كافة الدول العربية، وأكدت على حرص مصر واستعدادها إلى وضع كافة إمكانياتها وما لديها من خبرة للتعاون مع المنظمة والدول الشقيقة فى هذا المجال.

وفى ختام كلمتها دعت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون الإصلاح الإدارى، الحضور للمشاركة بمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى لتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT فى دورته الثالثة والعشرين والذى تستعد القاهرة لإطلاقه خلال الفترة من 1-4 ديسمبر 2019، حيث يدور حول مفاهيم التحول من خلال مسارات وقطاعات عديدة.

وفى هذا الصدد، أوضحت غادة لبيب، أن أفكار وموضوعات المؤتمر والمعرض شهدت تطورًا كبيرًا على مدى أكثر من 20 عام لتضم قطاعات متصلة بالتحول الرقمي، والشمول المالي، والمدن الذكية، وتكنولوجيا الأمن، والسلامة العامة والنقل الذكى والتعليم ، مستهدفة فى ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين متابعه أن الفعالية قد حظيت بشرف رعاية رئيس جمهورية مصر العربية، وتشريفه بالحضور فى الدورات الأربع الأخيرة، كما شارك فيها أكثر من 21 دولة وما يزيد عن 500 شركة وهيئة عارضة ومشاركة السادة الوزراء العرب والأفارقة وكبار المسئولين الدوليين.



نائب وزيرة التخطيط خلال مشاركتها باجتماعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية

كما دعت غادة لبي الحضور على هامش المشاركة بالتنسيق لزيارة العاصمة الإدارية وبخاصة الحى الحكومي، وذلك تأكيداً على الدعوة التى وجهتها وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لهم خلال اجتماعات المجلس التنفيذى فى دورته 109 والمنعقدة بالقاهرة خلال شهر أبريل الماضي.

كما استعرضت غادة لبيب، التجربة المصرية فيما يخص البنية التحتية الذكية (المحول الرقمى القومي) فضلاً عن تجربة الخدمات الذكية وربطها ووسائل الدفع الإلكترونى خلال مشاركتها بمؤتمر المنظمة التاسع عشر بعنوان " متطلبات توطين البنية التحتية الذكية فى الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".