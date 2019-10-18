التحقيقات: المتهم بهتك عرض طفل مصر القديمة اعتدى سابقًا على أبناء الجيران

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة الجزئية، عن أن تحريات المباحث حول المتهم بهتك عرض طفل يتيم في دائرة القسم، أثبتت صحة الواقعة وأن مرتكب الجريمة، عاطل، ويتعاطى المواد المخدرة، وسبق اتهامه في واقعتين "اعتداء جنسي" على الأطفال من جيرانه.

وأوضحت التحقيقات التي تجريها النيابة، أن الطفل في عقده الثاني،، وتتولاه إحدى جمعيات رعاية الأيتام في منطقة عين الصيرة، دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وأنه يوم الواقعة، خرج لشراء بعض الأغراض، فاعترض طريقه المتهم واستدرجه معه إلى مكان بعيد عن الجمعية، وما أن اطمأن لعدم مشاهدة أحد له، وأخرج سلاحًا أبيض وهدد المجني عليه به، واعتدى عليه أكثر من مرة.

وثاني يوم الواقعة، عندما وصل الطفل إلى المدرسة الخاصة بالجمعية الأهلية، روى لمدرسته ما حدث معه، ووصف لها المتهم، وأرشدها لمكان الحادث، فتوجهت بدورها إلى قسم شرطة مصر القديمة، وحررت محضرًا رسميًا بالحادث.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم 36 سنة، عاطل، الذي أنكر الواقعة وأنكر معرفته بالطفل، وأجرت النيابة عرض متهمين على الطفل الذي تعرف على المتهم، وقال إنه ضحك عليه بغرض المساعدة، وعندما انفرد به في مكان خلف الجمعية جرده من ملابسه واعتدى عليه مسببا له ألما بدنيا، وهدده بألا يخبر أحد حتى لا يقتله.

وأمرت النيابة في وقت سابق بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الطفل على الطب الشرعي، لبيان صحة الواقعة، وإعداد تقرير حول الضرر الذي لحق به، وأخذ عينة دماء من المتهم لبيان تعاطيه للمواد المخدرة.

كان قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغًا من إحدى المدرسات جمعية أهلية لرعاية الأيتام، يفيد بتعرض أحد الأطفال للاغتصاب على يد شخص خارج الجمعية، وبالانتقال وعمل التحريات اللازمة، وفحص كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط الحادث، وبناء على وصف الطفل للمتهم، أمكن الوصول إليه وضبطه، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة.