افتتاح صالة نادى مطروح الرياضى ومركز شباب غوط رباح بعد انتهاء أعمال التطوير

مطروح - حسن مشالى

شارك قيادات وزارة الشباب والرياضة واللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، افتتح اليوم الجمعة، مركز شباب غوط رباح بمنطقة الريفية، بتكلفة 975 ألف جنيه .

وتفقد الحضور، أقسام مركز الشباب وصالات الألعاب، وأشاد بتدعيم محافظ مطروح لفرش وتأثيث مراكز الشباب وجهود دعم منظومة الرياضة بالمحافظة ، وفى ذات السياق تدرس وزارة الشباب والرياضة مقترح استغلال القرية الأوليمبية بمنطقة الكيلو 10 شرقى مدينة مرسى مطروح، وإعادة افتتاحها واستغلالها من أجل شباب المحافظة والفرق والأندية الرياضية بمطروح، بما تشمله من ملاعب وصاله مغطاة بالتنسيق مع القوات المسلحة ومحافظة مطروح، فى إطار خطوات الوزارة لإقامة عدد من الاستادات والملاعب فى عدد من المحافظات.

كما افتتح اليوم الجمعة ، صالة نادى مطروح الرياضي، بتكلفة 4 ملايين جنيه، فى إطار دعم المنظومة الرياضية بالمحافظة ، وقدم فريق كاراتيه النادى من البراعم، عروض اللعبة، وعروض لفريق كورال مديرية التربية والتعليم .