اطمن على نفسك..4 فحوصات مهمة لاكتشاف مشاكل الغدة الدرقية

كتبت نهير عبد النبى

قصور أو فرط الغدة الدرقية من المشاكل الصحية التى يتعرض لها البعض وتؤثر على الحالة الصحية، فتوجد الغدة الدرقية فى الجزء الأمامى من الرقبة وتفرز هرمون t4 و t3 وحسب ما ذكره موقع thyroid فإن هناك بعض الفحوصات التى تكشف عن وجود مشاكل فى الغدة الدرقية وهى :

1: فحص الهرمون المنبه للغدة وهو ما يسمى بـ " TSH tests"، وهنا يتم أخذ عينة من الدم لحساب الهرمون فى الجسم، وهو من الاختبارات الأولية التى توضح وظيفة الغدة الدرقية، فإذا كان هناك ارتفاع فى الهرمون فذلك دليل على الاصابة بقصور الغدة أما اذا كان هناك انخفاض فى مستوى الهرمون فيدل ذلك على فرط الغدة الدرقية .

2: فحص الـ t4 ، وهو المسئول عن قياس هرمون الثيروكسين فارتفاع الهرمون يدل على الاصابة بفرط الغدة الدرقية وانخفاضه يدل على القصور.

3:فحص الـ t3 وهو يقيس مستوى هرمون ثلاثي يود الثيرونين، والذى يقيس فرط نشاط الغدة الدرقية

4:فحص الـ T3RU، وهو من الفحوصات الهامة التى تقيس أداء الغدة الدرقية