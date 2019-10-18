اشتباكات مسلحة بالمكسيك بعد اعتقال نجل امبراطور المخدرات (إل تشابو)

رويترز

اعتقلت قوات الأمن المكسيكية أحد أبناء إمبراطور المخدرات خواكين جوزمان الشهير باسم "إل تشابو" مما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة بالأسلحة النارية فى عدة أحياء بمدينة كولياكان معقل عصابة كارتل سينالوا التى يرأسها خواكين.

وذكرت محطتا تليفيزا وميلينيو أن قوات الأمن أكدت اعتقال أوفيديو جوزمان الذى يُعتقد أنه‭‭‭ ‬‬‬وأخوته من العناصر النافذة فى المنظمة منذ حبس والدهم فى الولايات المتحدة.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للصحفيين أن مجلس وزرائه الأمنى سيدلى بمعلومات عن الوضع فى سينالوا خلال وقت لاحق.

وأكدت شرطة ولاية سينالوا لرويترز أن عدة سجناء هربوا من سجن خلال الفوضى التى استمرت لساعات. وأظهرت لقطات مصورة مجموعة من 20 رجلا على الأقل تجرى فى الشوارع. ولم تتضح على الفور أعداد الهاربين.