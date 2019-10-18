سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 08:52 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

اشتباكات مسلحة بالمكسيك بعد اعتقال نجل امبراطور المخدرات (إل تشابو)

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 07:38 ص
اشتباكات مسلحة بالمكسيك بعد اعتقال نجل امبراطور المخدرات (إل تشابو) الشرطة المكسيكية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتقلت قوات الأمن المكسيكية أحد أبناء إمبراطور المخدرات خواكين جوزمان الشهير باسم "إل تشابو" مما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة بالأسلحة النارية فى عدة أحياء بمدينة كولياكان معقل عصابة كارتل سينالوا التى يرأسها خواكين.

وذكرت محطتا تليفيزا وميلينيو أن قوات الأمن أكدت اعتقال أوفيديو جوزمان الذى يُعتقد أنه‭‭‭ ‬‬‬وأخوته من العناصر النافذة فى المنظمة منذ حبس والدهم فى الولايات المتحدة.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للصحفيين أن مجلس وزرائه الأمنى سيدلى بمعلومات عن الوضع فى سينالوا خلال وقت لاحق.

وأكدت شرطة ولاية سينالوا لرويترز أن عدة سجناء هربوا من سجن خلال الفوضى التى استمرت لساعات. وأظهرت لقطات مصورة مجموعة من 20 رجلا على الأقل تجرى فى الشوارع. ولم تتضح على الفور أعداد الهاربين.

 

 

 


المكسيك

أل تشابو

قوات الأمن المكسيكية

عصابة كارتل سينالوا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

تعرف على تشكيل هيئة المتحف الكبير واختصاصاتها بقانون الحكومة الجديد

تعرف على تشكيل هيئة المتحف الكبير واختصاصاتها بقانون الحكومة الجديد

نقابة المعلمين: صرف معاشات الورثة دفعة أكتوبر قبل بداية نوفمبر المقبل

نقابة المعلمين: صرف معاشات الورثة دفعة أكتوبر قبل بداية نوفمبر المقبل

9 أنواع لجرائم غسل الأموال حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.. تعرف عليها

9 أنواع لجرائم غسل الأموال حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.. تعرف عليها

الكهرباء: اجتماعات مع وفد سودانى لتحديد موعد تشغيل خط الربط بين البلدين

الكهرباء: اجتماعات مع وفد سودانى لتحديد موعد تشغيل خط الربط بين البلدين

فيديو.. أطفال سوريا يصرخون: السفاح أردوغان يحرقنا

فيديو.. أطفال سوريا يصرخون: السفاح أردوغان يحرقنا

تعديلات قانون المرور تحدد وسيلة نقل ملكية السيارات.. تعرف عليها

تعديلات قانون المرور تحدد وسيلة نقل ملكية السيارات.. تعرف عليها

التنمية المحلية: إلغاء تصاريح سير "التوك توك" الصادرة عن المحليات

التنمية المحلية: إلغاء تصاريح سير "التوك توك" الصادرة عن المحليات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة