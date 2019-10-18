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اسباب مرض الثلاسيميا وأعراضه.. اعرفها

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:00 ص
اسباب مرض الثلاسيميا وأعراضه.. اعرفها الثلاسيميا - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الثلاسيميا  أو أنيميا البحر المتوسط هو اضطراب دم وراثي يؤثر على قدرة الجسم على إنتاج الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب مرض الثلاسيميا وأعراضه، وفقاً لموقع "Medical news today".

ويكون لدى الشخص المصاب بالثلاسيميا عدد قليل جدًا من خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين، وقد تكون خلايا الدم الحمراء صغيرة جداً أيضاً، ويمكن أن يتراوح تأثير المرض ما بين خفيف إلى شديد ومهدد للحياة.

ويولد حوالي 100 طفلاَ حديث الولادة كل عام بأشكال حادة من الثلاسيميا، الأكثر شيوعاً فى البحر الأبيض المتوسط وجنوب آسيا وأفريقيا.

اسباب مرض الثلاسيميا 1
اسباب مرض الثلاسيميا 

اسباب الثلاسيميا
 

يقوم الهيموجلوبين بنقل الأكسجين حول الجسم في خلايا الدم، حيث يستخدم نخاع العظام الحديد الذى نحصل عليه من الطعام لصنع الهيموجلوبين.

ولكن في الأشخاص المصابين بالثلاسيميا، لا ينتج النخاع العظمي ما يكفي من الهيموجلوبين الصحي أو خلايا الدم الحمراء، في بعض الأنواع ، يؤدي هذا إلى نقص الأكسجين، مما يؤدي إلى فقر الدم والتعب.

قد لا يحتاج الأشخاص الذين يعانون من مرض الثلاسيميا الخفيف إلى أي علاج ، لكن الأشكال الأكثر شدة سوف تتطلب عمليات نقل دم منتظمة.

والثلاسيميا مرض وراثى ينتقل من الأب والأم أو من أحد أفراد العائلة، ويأتى منذ الولادة، ولا يمكن أن ينتقل عن طريق العدوى مثل: نزلات البرد.

اسباب الثلاسيميا 2
اسباب الثلاسيميا 

اعراض الثلاسيميا
 

-تختلف أعراض الثلاسيميا تبعا لنوعها، فهى من أمراض الدم الوراثية.

-لن تظهر الأعراض حتى عمر 6 أشهر لدى معظم الأطفال المصابين بالثلاسيميا بيتا وبعض أنواع الثلاسيميا ألفا. هذا لأن الولدان لديهم نوع مختلف من الهيموجلوبين، يسمى الهيموجلوبين الجنيني.

-بعد 6 أشهر يبدأ الهيموغلوبين "الطبيعي" في الظهور، وقد تبدأ الأعراض في الظهور وتشمل هذه:

-اليرقان والجلد الشاحب.

-النعاس والتعب.

-ألم في الصدر.

-اليدين والقدمين الباردة.

-ضيق في التنفس.

-تشنجات الساق.

-ضربات قلب سريعة.

-سوء التغذية.

-تأخر النمو.

-الصداع.

-الدوخة والإغماء.

-قابلية أكبر للعدوى.

-قد تنتج التشوهات الهيكلية عندما يحاول الجسم إنتاج مزيد من النخاع العظمي.

إذا كان هناك الكثير من الحديد ، فسيحاول الجسم امتصاص المزيد من الحديد للتعويض، قد يتراكم الحديد أيضًا من عمليات نقل الدم، الحديد الزائد يمكن أن يضر الطحال والقلب والكبد.

من دون علاج ، يمكن أن تؤدي مضاعفات الثلاسيمية إلى فشل الأعضاء.


اسباب الثلاسيميا

اعراض الثلاسيميا

اسباب انيميا البحر المتوسط

انيميا البحر المتوسط

اسباب الانيميا

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