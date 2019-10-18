سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 07:57 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع معدل التضخم فى اليابان بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 07:01 ص
ارتفاع معدل التضخم فى اليابان بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين التضخم يضرب أسعار السلع باليابان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن أسعار المستهلكين فى اليابان ارتفعت بنسبة 3ر0% على أساس سنوى فى سبتمبر، فى أبطأ معدل زيادة منذ عامين.
وذكر بنك اليابان المركزي في بيان الشهر الماضي إنه من المرجح أن يرتفع معدل التضخم في البلاد تدريجياً نحو نسبة الـ 2%.
وقال محافظ البنك المركزي، هاروكيكو كورودا للصحفيين في واشنطن إن البنك "لن يتردد عن اتخاذ إجراءات تيسير إضافية" إذا رأى أن هناك مخاطر أكبر تتمثل في تراجع الزخم نحو هدف الـ 2%، حسبما أفادت وكالة كيودو للأنباء.


اليابان

التضخم

اقتصاد اليابان

البنك المركزى اليابانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

تعرف على تشكيل هيئة المتحف الكبير واختصاصاتها بقانون الحكومة الجديد

تعرف على تشكيل هيئة المتحف الكبير واختصاصاتها بقانون الحكومة الجديد

نقابة المعلمين: صرف معاشات الورثة دفعة أكتوبر قبل بداية نوفمبر المقبل

نقابة المعلمين: صرف معاشات الورثة دفعة أكتوبر قبل بداية نوفمبر المقبل

9 أنواع لجرائم غسل الأموال حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.. تعرف عليها

9 أنواع لجرائم غسل الأموال حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.. تعرف عليها

الكهرباء: اجتماعات مع وفد سودانى لتحديد موعد تشغيل خط الربط بين البلدين

الكهرباء: اجتماعات مع وفد سودانى لتحديد موعد تشغيل خط الربط بين البلدين

فيديو.. أطفال سوريا يصرخون: السفاح أردوغان يحرقنا

فيديو.. أطفال سوريا يصرخون: السفاح أردوغان يحرقنا

تعديلات قانون المرور تحدد وسيلة نقل ملكية السيارات.. تعرف عليها

تعديلات قانون المرور تحدد وسيلة نقل ملكية السيارات.. تعرف عليها

التنمية المحلية: إلغاء تصاريح سير "التوك توك" الصادرة عن المحليات

التنمية المحلية: إلغاء تصاريح سير "التوك توك" الصادرة عن المحليات

كل ما تريد معرفته عن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقًا للقانون

كل ما تريد معرفته عن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقًا للقانون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة