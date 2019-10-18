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احالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة حيازة وترويج مخدر الحشيش فى المرج

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 07:10 م
احالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة حيازة وترويج مخدر الحشيش فى المرج حبس - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أحالت نيابة المرج، عاطل " مسجل خطر "، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة القيام باتجار وترويج المواد المخدرة " مخدر الحشيش "، متخذا من دائرة قسم المرج وكرا له لتوزيع تجارته غير المشروعة على عملائه .
 
كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على "إسلام.س" 34 سنه مسجل خطر وبحوزته 300 جرام من مخدر الحشيش، فى منطقة المرج، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 
البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 500 جنيه، وهاتف محمول.
 
 

إحالة عاطل

مسجل خطر

اتجار المخدرات

مخدر الحشيش

قسم المرج

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