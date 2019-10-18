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إعدام 2 طن أغذية فاسدة وإغلاق 10 منشآت غذائية مخالفة بالشرقية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 04:30 م
إعدام 2 طن أغذية فاسدة وإغلاق 10 منشآت غذائية مخالفة بالشرقية حملة صحية - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أغلقت مديرية الصحة بالشرقية 10 منشآت غذائية وأعدمت أكثر من 2 طن أغذية فاسدة، فى حملات مكثفة، كما وقعت القافلة الطبية العلاجية التى نفذتها، بقرية جزيرة النص بمركز فاقوس، الكشف على 1500 مريض .

وشنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، حملة مكثفة على المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية حيث تم المرور على 54 منشأة غذائية، أسفرت عن إعدام 2 طن و 345 كيلو من الأغذية وذلك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، كما تم تحرير عدد 57 محضر جنحة صحية، وتم سحب عدد181 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق عدد 10 منشأة غذائية بالمحافظة لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة .

وتفقد الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة العيادات الطبية المتنقلة والصيدلية، وتابع توقيع الكشف الطبى على المرضى وتقديم العلاج اللازم لهم مجاناً وذلك فى العديد من التخصصات الطبية منها "الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الجلدية" كما تابع تقديم الخدمات الطبية الأخرى من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة العادية والتليفزيونية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبى المجانى على عدد 1500 مريض التى استمرت على مدار يومى الخميس و الجمعة، من أهالى القرية، وصرف العلاج اللازم لهم، ووجه وكيل الوزارة بتحويل الحالات التى تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية .

فى سياق متصل، قامت مستشفى كفر صقر المركزى بالقافلة الجراحية، بمشاركة الأطباء أعضاء مجلس النواب وأطباء الجراحة والنساء والتخدير بالمستشفى، حيث تم إجراء 11 عملية جراحية ما بين "كبرى، ومتوسطة، وذات مهارة" منهم 6 جراحات مناظير .


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اخبار الشرقية

صحة الشرقية

اغذية فاسدة

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