إصابة طفلة بالشرقية بنزيف فى المخ إثر سقوطها من الطابق الثالث

الشرقية - فتحية الديب

استقبل مستشفى الأحرار بالشرقية، اليوم، طفلة مصابة بنزيف فى المخ، إثر سقطوها من شرفة الطابق الثالث بمنزلها بمدينة أبو كبير بالشرقية، وتم إخطار نيابة أبو كبير، برئاسة محمد العطوى مدير النيابة بالواقعة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى الأحرار بوصول "أسيل عمر" 7 سنوات، مصابة بنزيف بالمخ وكسور، وتبين من التحريات الأولية سقوطها من شرفة منزلها من الطابق الثالث، وحالتها مستقرة حتى الآن، وتم تحرير محضر بالواقعة.