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إزاى تاكل وجبة خفيفة صحية بين الوجبات الرئيسية؟ "عشان متتخنش"

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 06:00 ص
إزاى تاكل وجبة خفيفة صحية بين الوجبات الرئيسية؟ "عشان متتخنش" الوجبات الخفيفة - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الأكل الصحي غالبا ما يتطلب التخطيط السليم، حتى لا تضطر لشراء الأكلات السريعة، والأمر نفسه ينطبق على الوجبات الخفيفة أو السناكس بين الوجبات الرئيسية يجب أن تخطط جيداً لتناول وجبات خفيفة صحية، وفى هذا التقرير نتعرف على كيفية تناول وجبات خفيفة صحية بين الوجبات الرئيسية، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

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ويجب أن تكون الوجبة الخفيفة بين 150 و 250 سعرة حرارية، يجب أن تتناول وجبة خفيفة 5 جرامات من البروتين، 3 جرامات من الألياف وليس أكثر من 12 جراما من الدهون.

سيساعد البروتين والألياف في الحفاظ على شعورك بالشبع لفترة أطول حتى لا تشعر بالحاجة إلى تناول وجبة خفيفة أخرى.

الطريقة الصحيحة لتناول وجبة خفيفة صحية
 

-تعامل مع الوجبة الخفيفة على أنها وجبة صغيرة وليست وجبة كاملة.

-جرب تناول وجبة خفيفة على طبق، مثل الوجبة الرئيسية، وهذه الطريقة ستجعلك تشعر بالشبع، حيث أن الأكل في طبق نظيف يمنحك الشعور بالامتلاء.

-لا تعدد المهام أثناء تناول الطعام، استمتع بكل طعم ونكهة من الطعام، حيث وجدت دراسة أجريت في عام 2009 أنه عندما يصرف انتباهك أثناء تناول وجبات الطعام، فمن الأرجح أن تتناول وجبة خفيفة في وقت لاحق،  يحدث هذا لأنه عندما نتناول الطعام، يقوم جسمنا بتشفير معلومات حول الوجبة بما في ذلك النكهات والملمس ومدى شعورك بالرضا.


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