إدانة شقيق رئيس هندوراس بالإتجار فى المخدرات بالولايات المتحدة

واشنطن /أ ش أ/

أدانت محكمة أمريكية، اليوم الجمعة، خوان أنطونيو تونى هيرنانديز، شقيق رئيس هندوراس اورلاندو هيرنانديز، بتهريب المخدرات بعد محاكمة استمرت أسبوعين.

وأوضحت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم أن المحاكمة أبرزت اتهامات أخرى بالفساد ضد الرئيس الهندوراسى اورلاندو هيرنانديز.

وأضافت القناة أن هيئة محلفين أمريكية فى مدينة مانهاتن هى التى أصدرت الحكم ضد تونى هيرنانديز، وكان تونى قد اعتُقِل فى مدينة ميامى الأمريكية عام 2018 ووجهت إليه اتهامات بتهريب المخدرات وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.