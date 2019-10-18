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إحالة 3 عاطلين سرقوا تاجرا بالإكراه فى مصر القديمة إلى محكمة الجنايات

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:05 م
إحالة 3 عاطلين سرقوا تاجرا بالإكراه فى مصر القديمة إلى محكمة الجنايات محكمة-أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، إحالة 3 عاطلين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بسرقة صاحب محل ملابس بالإكراه فى دائرة القسم .
 
وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المجني عليه أثناء سيره بشارع مقابر النخال بجوار مسجد عمرو بن العاص بدائرة القسم، فوجئ بثلاثة أشخاص اعترضوا طريقه وهددوه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهم واستولوا منه على 150 جنيهًا، وجهاز باور بنك، بالإكراه عنه ولاذوا بالفرار.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف للمتهمين، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين.
 
بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم جميع المسروقات، وكذلك سلاح أبيض "مطواة" المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترفوا بارتكاب الواقعة.
 
 
 

عقوبه السرقه بالاكراه

جرائم سرقة

مصر القديمة

محكمة جنوب القاهرة

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