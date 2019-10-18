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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 18-10– 2019

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 03:14 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 18-10– 2019 ذهب
كتب هانى الحوتى

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ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 18-10-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعاً طفيفاً مقارنة عن أمس، حيث سجل "عيار 24"  179.28 ريال سعودى بما يعادل 47.80 دولار أمريكى.
 
أسعار الذهب عيار 24     179.28 ريال 47.80$
 
سعر الذهب عيار 22      164.34 ريال 43.81$
 
أسعار الذهب عيار 21    156.87 ريال 41.82$
 
اسعار الذهب عيار 18    134.46 ريال 35.85$
 
سعر الذهب عيار 14     104.58 ريال 27.88$
 
سعر الذهب عيار 12     89.64 ريال 23.90$
 
أسعار أوقية الذهب       5,576 ريال 1,487$
 
أسعار جنيه الذهب       1,255 ريال 334.59$
 
أسعار كيلو الذهب    179,279 ريال 47,797$
 
 

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