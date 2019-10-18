أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 18-10– 2019

كتب هانى الحوتى

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 18-10-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعاً طفيفاً مقارنة عن أمس، حيث سجل "عيار 24" 179.28 ريال سعودى بما يعادل 47.80 دولار أمريكى.

أسعار الذهب عيار 24 179.28 ريال 47.80$

سعر الذهب عيار 22 164.34 ريال 43.81$

أسعار الذهب عيار 21 156.87 ريال 41.82$

اسعار الذهب عيار 18 134.46 ريال 35.85$

سعر الذهب عيار 14 104.58 ريال 27.88$

سعر الذهب عيار 12 89.64 ريال 23.90$

أسعار أوقية الذهب 5,576 ريال 1,487$

أسعار جنيه الذهب 1,255 ريال 334.59$

أسعار كيلو الذهب 179,279 ريال 47,797$