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أبحاث طلاب طنطا تفوز بالمركز الثالث فى مؤتمر "مصر تستطيع بطلابها"

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:35 م
أبحاث طلاب طنطا تفوز بالمركز الثالث فى مؤتمر "مصر تستطيع بطلابها" أبحاث طلاب طنطا تفوز بالمركز الثالث فى مؤتمر "مصر تستطيع بطلابها"
الغربية – عادل ضرة

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شارك وفد من طلاب جامعة طنطا يضم 15 طالباً من مختلف الكليات بموتمر "مصر تستطيع" والذى نظمته جامعة اسيوط فى الفترة من 13 وحتى 15 أكتوبر الجارى، بحضور الدكتور طايع طه مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، وأشرف ذكى نقيب الممثلين.

 

وحقق طلاب جامعة طنطا المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية بالأبحاث التى قدموها وشملت تطوير العلوم الإنسانية ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة، وتطوير الأنشطة الطلابية، وتطوير التعليم الطبى بالجامعات المصرية.

 

وأعرب الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا عن سعادته بهذا المركز الذى حققه الطلاب، مؤكدا إيمانه الشديد بإمكانيات الشباب ودورهم فى بناء الوطن وقدرتهم على تحقيق نهضته، خاصة فى ظل الاهتمام الكامل الذى توليه القيادة السياسية للشباب من خلال فتح قنوات مباشرة للتواصل معهم والاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم .

 

وأوضح الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب دعم الجامعة لممارسة الأنشطة الطلابية ونشر الوعى بين الطلاب بأهمية النشاط الطلابي، وتفعيل مشاركة الاتحادات الطلابية فى صنع القرارات داخل الكليات، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على القيادة من خلال نماذج المحاكاة وريادة الأعمال، وتعزيز اندماج ذوى الاحتياجات الخاصة فى مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية بما يحقق ثقل شخصياتهم وتحسين مهاراتهم المختلفة.

 

وضم الوفد كلا من ايمان اشرف محمد عبد الرحمن، اسماء على احمد دياب، ايناس عمرو محمد الصعيدي، عمرو مصطفى عبد المنعم النويهى، شمس طاهر محمد الغابش، ايمان عبد العزيز محمد حجازى، عمر احمد امين البطاوى، احمد شريف محمد مسعود، امير صلاح يونس ناصر، اميرة طه محمد الجمال، ايمان امير محمد عثمان، اميرة عبد الرحمن سعيد عاصي، وجمال ربيع حمزة مدير عام رعاية الشباب، وسمير الشوره مدير إدارة النشاط الثقافي، وصباح فهمى مشرفه .

 

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جامعه طنطا

رئيس جامعه طنطا

طلاب جامعه طنطا

مؤتمر مصر تستطيع بطلابها

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