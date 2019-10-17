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6 دولار شهريا تكلفة استخدام واتساب وسكايب وفايبر وفيس تايم وفيسبوك فى لبنان

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:16 م
6 دولار شهريا تكلفة استخدام واتساب وسكايب وفايبر وفيس تايم وفيسبوك فى لبنان المكالمات عبر التطبيقات الإلكترونية
وكالات

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بعد أن وافقت الحكومة اللبنانية اليوم، الخميس، على فرض رسوم على مستخدمي التطبيقات التي تتميز بخاصية الاتصال، أصبح مقدار ما يمكن أن يتم تأمينه من رسوم للاتصالات عبر الإنترنت فى لبنان يصل إلى 216 مليون دولار في العام لخزينة الدولة، في حال وافق البرلمان على ذلك.

وخلال جلسة مجلس الوزراء ، تم الاتفاق على فرض رسمٍ على استخدام واتساب وتطبيقات أخرى مماثلة تتضمن مكالمات هاتفية، مثل سكايب، فايبر، فيس تايم، وفيسبوك، وذلك بفرض 20 سنتاً يومياً على المشترك، أي ما يساوي 6 دولارات لكل مشترك في الشهر، في حال وافق البرلمان على هذا المشروع.

وإذا تم جمع هذا المبلغ من نحو 3 ملايين مستخدم لهذه التطبيقات، فقد يسمح ذلك بتأمين 216 مليون دولار في السنة إضافية لخزينة الدولة.

وذكرت SMEX ، وهو فريق من المتطوعين المساهمين على الإنترنت بشأن تدريبات في مجال التواصل الاجتماعي الرقمي، والقضاء الرقمي، وخصوصية وحقوق الإنترنت وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، أن هذا القرار يشكّل انتهاكاً لخصوصية المستخدمين، كما يجبرهم على دفع فاتورة استخدام الإنترنت مرّتين.

وتراجعت إيرادات قطاع الاتصالات في لبنان نحو 33% بين العامين 2017 و2018، وهو ما تبرره وزارة الاتصالات بارتفاع استخدام تطبيقات المحادثات المجانية.

فيما اعلنت TechGeeK ، أنها تواصلت مع فيبسوك وواتساب بشان هذا القرار ، وقد أكد متحدث بأنه في حال تم اتخاذ هذا القرار ، فسيكون ذلك بمثابة مخالفة مباشرة لشروط الخدمة (ToS) ، لافتا الى أن هذا التطبيق يجب أن يستعمل كما هو، وبأن الاستفادة من أي وظائف واتساب يعتبر أمرا غير قانوني.

الحكومة اللبنانية

مستخدمي التطبيقات

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فيس تايم

اليوم السابع بلس

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