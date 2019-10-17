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41 عاما على رحيل الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:37 م
41 عاما على رحيل الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق ضريح شيخ الأزهر الأسبق عبد الحليم محمود
كتب لؤى على

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فى مثل هذا اليوم الموافق 17 أكتوبر من عام 1978، رحل عن عالمنا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر الشريف، بعدما شعر بآلام شديدة بعد عودته من الأراضى المقدسة فأجرى عملية جراحية توفى على إثرها صبيحة يوم الثلاثاء الموافق (15 ذو القعدة 1397 هـ / 17 أكتوبر 1978م) .

عالم أزهرى ووزير مصرى سابق وشيخ الأزهر فى الفترة بين عامي 1973 و1978.

 

 

ولد الشيخ عبد الحليم محمود فى 2 جمادى الأولى 1328هـ الموافق 12 مايو 1910م، بعزبة أبو أحمد قرية السلام مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، نشأ فى أسرة كريمة مشهورة بالصلاح والتقوى، وكان أبوه ممن تعلم بالأزهر لكنه لم يكمل دراسته فيه، حفظ القرآن الكريم ثم التحق بالأزهر سنة 1923م، حصل على العالمية سنة 1351 هـ / 1932م ثم سافر إلى فرنسا على نفقته الخاصة لإستكمال تعليمه العالى حيث حصل على الدكتوراه فى الفلسفة الإسلامية عن الحارث المحاسبى سنة 1359 هـ / 1940م.
 
بعد عودته عمل مدرسا لعلم النفس بكلية اللغة العربية بكليات الأزهر ثم عميدا لكلية أصول الدين سنة 1384 هـ / 1964م وعضوا ثم أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية فنهض به وأعاد تنظيمه ،عين وكيلا للأزهر سنة 1390 هـ / 1970م فوزيرا للأوقاف وشئون الأزهر.
 
كانت حياة الشيخ عبد الحليم محمود جهادا متصلا وإحساسا بالمسئولية التي يحملها على عاتقه، فلم يركن إلى اللقب الكبير الذي يحمله، أو إلى جلال المنصب الذي يتقلده، فتحرك في كل مكان يرجو فيه خدمة الإسلام والمسلمين، وأحس الناس فيه بقوة الإيمان وصدق النفس، فكان يقابل مقابلة الملوك والرؤساء، بل أكثر من ذلك؛ حيث كانت الجموع المحتشدة التي هرعت لاستقباله في الهند وباكستان وماليزيا وإيران والمغرب وغيرها تخرج عن حب وطواعية لا عن سوق وحشد وإرهاب.
 
 

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