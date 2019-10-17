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وزير خارجية ليتوانيا: نقدر جهود مصر للبحث عن حلول سياسية للنزاعات

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:08 ص
وزير خارجية ليتوانيا: نقدر جهود مصر للبحث عن حلول سياسية للنزاعات وزير الخارجية سامح شكرى
/أ ش أ/

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أعرب وزير خارجية ليتوانيا ليناس لنكيفيشيوس، عن تقدير بلاده للجهود النشطة والبناءة التي تبذلها مصر، بهدف التوسط والبحث عن حلول سياسية في المناطق المتأثرة بالنزاعات، مؤكدا أهمية تعزيز الإطار القانوني للتعاون بين البلدين.. وأشار إلى أن التعاون الثنائي شهد في السنوات الأخيرة تطورات إيجابية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الليتوانية، وزعته سفارتها بالقاهرة، في أعقاب زيارة وزير الخارجية سامح شكري للعاصمة الليتوانية (فيلنيوس) أمس الأربعاء.

وأفاد البيان بأن شكري بحث مع نظيره الليتواني تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية، فضلا عن الوضع الأمني والسياسي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.. بينما قدم الجانب الليتواني تقييما للعمليات في الجوار الشرقي للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على مذكرة للتفاهم لتعزيز التعاون في المجال الزراعي التي سيتم بمقتضاها تبادل أكثر فعالية للمعلومات، وتقاسم أفضل الممارسات في مجالات الصحة النباتية والتكنولوجيا الزراعية وإنتاج الغذاء.

وأوضح البيان أن اجتماع اللجنة الحكومية العليا حول التعاون الاقتصادي والفني والعلمي المشتركة ناقش سبل دعم التعاون الثنائي في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحياة والسياحة والثقافة وحماية البيئة، لافتا إلى أن الجانب الليتواني طرح أفضل الممارسات في إدارة النفايات، وهو نظام للتعامل مع المشروبات المغلفة القابلة للتصرف.

يشار إلى أن زيارة شكري لليتوانيا تعد الثانية له حيث زارها عام 2017، وقد تم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وليتوانيا عام 1992.

 


وزير خارجية ليتوانيا

مصر

سامح شكرى

ليتوانيا

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