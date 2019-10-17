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وزير التموين: طرح 6 فرص لوجيستية تجارية فى المحافظات الشهر المقبل

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:36 م
وزير التموين: طرح 6 فرص لوجيستية تجارية فى المحافظات الشهر المقبل وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم خلال شهر نوفمبر القادم طرح  6 فرص لوجستية وتجارية فى 6 محافظات جديدة، هى الإسماعيلية  والسويس والبحر الأحمر والشرقية والفيوم و الوادى الجديد.
 
وأوضح الوزير خلال الجولة التى قامه بها فى محافظة البحيرة لوضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية بمدينة  دمنهور وكذلك إقامة منطقة أسواق جملة للخضر والفاكهة يرافقه اللواء خالد آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
 
وأكد الوزير أن التجارة الداخلية سيتم تطويرها وتحديثها عند تقليل حلقات تداول السلع مما يعمل على ايصال السلعة للمستهلكين بأسعار منخفضة، مشيراً إلى أهمية خفض نسبة الهالك من السلع الغذائية والخضروات والفاكهة من خلال تنظيم التجارة الداخلية.

التموين

فرص لوجيستية تجارية

المحافظات

مراكز تجارية

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