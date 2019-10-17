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وزير الاتصالات اللبنانى يعلن إلغاء الرسوم على المكالمات عبر تطبيق واتساب

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:20 م
وزير الاتصالات اللبنانى يعلن إلغاء الرسوم على المكالمات عبر تطبيق واتساب تظاهرات فى لبنان
رويترز

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قالت وسائل إعلام لبنانية إن وزير الاتصالات اللبنانى أعلن إلغاء رسوم على المكالمات عبر تطبيق واتساب والتي وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق.
 

وذكرت قناة سكاى نيوز، أن هناك تظاهرات حاشدة فى العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجا على تردى الأوضاع المعيشية وفرض ضرائب جديدة.

 

ووافقت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس، على فرض رسوم على مستخدمي التطبيقات التي تتميز بخاصية الاتصال، أصبح مقدار ما يمكن أن يتم تأمينه من رسوم للاتصالات عبر الإنترنت فى لبنان يصل إلى 216 مليون دولار في العام لخزينة الدولة، في حال وافق البرلمان على ذلك.

 

وخلال جلسة مجلس الوزراء ، تم الاتفاق على فرض رسمٍ على استخدام واتساب وتطبيقات أخرى مماثلة تتضمن مكالمات هاتفية، مثل سكايب، فايبر، فيس تايم، وفيسبوك، وذلك بفرض 20 سنتاً يومياً على المشترك، أي ما يساوي 6 دولارات لكل مشترك في الشهر، في حال وافق البرلمان على هذا المشروع.

 

وإذا تم جمع هذا المبلغ من نحو 3 ملايين مستخدم لهذه التطبيقات، فقد يسمح ذلك بتأمين 216 مليون دولار في السنة إضافية لخزينة الدولة.

 


لبنان

تظاهرات

واتساب

رسوم

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