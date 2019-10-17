وزير الإسكان يستعرض الغطاء الآمن لبالوعات الصرف الصحى

كتب أحمد حسن

استعرض، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الغطاء الآمن لبالوعات الصرف الصحى، والذى ابتكرته شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لمواجهة ظاهرة سرقة الأغطية، ومنع سقوط أى شخص بها ولا سيما الأطفال، وكذا منع سقوط أى أحجار أو مخلفات ثقيلة مثل مخلفات المذابح والمجازر، والتى من شأنها سد مجرى طوابق الصرف الصحى.

وأشاد وزير الإسكان بفكرة الغطاء الآمن، التى من شأنها تأمين حياة المواطنين، ومنع سرقة الأغطية، وتوجه بالشكر لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، على هذا الابتكار، موجهاً بدراسة الفكرة من جميع النواحى، وعرضها على المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، لإجراء الدراسات والاختبارات اللازمة عليها.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: يتم تركيب الأغطية الآمنة أسفل أغطية بالوعات الصرف بنحو 30 سم، ويستغرق تركيب الغطاء نحو ساعة ونصف تقريباً، ويتحمل الأوزان حتى 500 كجم.

ومن جانبه، أكد المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن هذا النموذج يتم تصنيعه بالكامل بالورشة العمومية بالشركة، ويُعد هذا النموذج للغطاء الأمثل لأنه يسمح بعملية التطهير سواء بالمعدات أو الأفراد، نظراً لإمكانية فتحه وغلقه، دون تعريض حياة المواطنين للخطر.