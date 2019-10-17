وزارة الدفاع الجزائرية تعلن تدمير مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبى البلاد

الجزائر(أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن كشف وتدمير مخبأ للأسلحة والذخيرة بمنطقة برج باجى مختار بولاية أدرار جنوبى البلاد، بالإضافة إلى تدمير قنبلة تقليدية الصنع بولاية باتنة (شمال شرق).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، وإثر عملية بحث وتفتيش ببرج باجى مختار، كشفت مفرزة (دورية) للجيش، أمس مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوى على بندقية تكرارية و20 صمام هاون عيار 82 ميليمتر، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة تقدر بـ (248) طلقة و25 كيلوجراما من مادة الأمونياك التى تستعمل فى إعداد المتفجرات وجهازى اتصال لاسلكيين.

وأضاف البيان أن قوات الجيش دمرت أيضا قنبلة تقليدية الصنع بمنطقة ثنية الحمراء، بولاية باتنة.

وأشار البيان إلى أن قوات حرس السواحل أحبطت محاولات هجرة غير شرعية لـ20 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت (شمال غرب).