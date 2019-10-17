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هليوبوليس.. 8 معلومات عن أكبر محطة مترو بالشرق الأوسط قبل افتتاحها للجمهور

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:11 ص
هليوبوليس.. 8 معلومات عن أكبر محطة مترو بالشرق الأوسط قبل افتتاحها للجمهور محطة مترو هليوبوليس
كتب رضا حبيشى

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يقدم السابع فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن محطة هليوبوليس المدرجة بالمرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو والمخطط افتتاحها وتشغيلها للجمهور مع نهاية الشهر الجارى.

1ـ مقامة على مساحة حوالى 10 آلاف متر مربع.

2ـ تتكون من 3 مستويات مكيفة من الشارع للرصيف.

3ـ بها سلالم كهربائية لخدمة الركاب من الشارع للرصيف.

4ـ مزودة بماكينة لاستخراج تذاكر المترو آليًا بجانب شبابيك التذاكر بالمحطة.

5ـ هى المحطة التالية لمحطة هارون فى اتجاه نادى الشمس ولا تتوقف القطارات بها حاليًا.

6ــ مع افتتاحها رسميًا سيسمح بتوقف القطارات بها.

7ـ محطة هليوبوليس كان مخططًا افتتاحها مع باقى محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتدة بمصر الجديدة منتصف يونيو الماضى، إلا أنه تم تأجل افتتاحها بسبب استمرار أعمال تنفيذها والتشطيبات بها نتيجة تأخر استلام موقعها من محافظة القاهرة.

8ـ تعبر أكبر من مترو فى الشرق الأوسط حاليًا.


مترو هليوبوليس

محطة مترو هليوبوليس

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اخبار

المترو

اليوم السابع بلس

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