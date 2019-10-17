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نوم الأطفال بعد التاسعة مساء يجعلهم أكثر عرضة لزيادة الوزن

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:30 م
نوم الأطفال بعد التاسعة مساء يجعلهم أكثر عرضة لزيادة الوزن النوم - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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يؤثر وقت نوم الطفل على صحته بشكل كبير، حيث حذر الخبراء الآباء والأمهات أن ينتبهوا إلى وقت نوم الطفل، بالإضافة إلى التأكد من حصولهم على ساعات كافية من النوم، حيث أظهر بحث جديد وجود صلة بين الأطفال الذين يذهبون إلى الفراش فى وقت متأخر وزيادة الوزن غير الصحية، وفقاً لموقع جريدة "سيدنى مورنينج هيرالد" الأسترالية.

نوم الطفل
نوم الطفل

ووفقًا للبحث الذى تم تقديمه فى مؤتمر جمعية النوم الأسترالية، فإن الأطفال فى المرحلة الابتدائية والذين ينامون بعد الساعة 9:30 مساء يكتسبون وزناً أكبر من أولئك الذين ينامون فى الساعة 7 مساءً.

وحلل باحثون من جامعة جيمس كوك وجامعة كوينزلاند الأسترالية بيانات 1250 من الأطفال، وكان الأطفال تتراوح أعمارهم بين خمس وثمانى سنوات عندما بدأت الدراسة، وتتبعتهم الدراسة على مدى فترة أربع سنوات.

وقال الباحثين بالدراسة إن النتائج لم تختلف بناءً على عدد ساعات نوم الطفل، حيث يصل متوسط ​​عدد الأشخاص الذين ينامون فى وقت متأخر إلى 9.5 ساعات كل ليلة.

وأضافوا أن معظم الأبحاث تتحدث عن مدة النوم، لكن قلة قليلة من الدراسات تنظر إلى التوقيت كعامل خطر محتمل.

النوم
النوم

وتظهر نتائج الدراسة أن الإرشادات المتعلقة بنوم الأطفال يجب ألا تركز فقط على مدة النوم وحدها لكن وقت النوم، خاصة أن تأثير النوم على الأطفال أكبر من تأثير النوم على صحة البالغين.

وقال الدكتور كريس سيتون، طبيب نوم الأطفال والمراهقين بمعهد وولكوك للبحوث الطبية إنه إذا لم ينام الأطفال جيدًا، فسيكونون أكثر تعبًا وإرهاقاً، وكذلك يؤثر على ما يختارونه لتناول الطعام مثلما يفعل الكبار، حيث سوف يختارون الوجبات السريعة وهو ما يؤدى للسمنة.

وقال الدكتور سيتون إنه يجب أن يتعامل الآباء مع صحة نوم أطفالهم على محمل الجد، فبخلاف السمنة النوم يؤثر أيضاً على صحتهم النفسية مثل الاكتئاب والقلق والانتحار، فكل هذه الأشياء تتضخم بسبب قلة النوم.


زيادة الوزن

نوم الطفل

نوم الاطفال

تأثير السمنة على صحة الطفل

صحة الاطفال

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