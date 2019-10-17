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نزوح 300 ألف مدنى شمال سوريا منذ بدء العدوان التركى

الخميس، 17 أكتوبر 2019 09:08 ص
نزوح 300 ألف مدنى شمال سوريا منذ بدء العدوان التركى العدوان التركى على سوريا
لندن (أ ش أ)

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نزح أكثر من 300 ألف مدنى فى شمال شرق سوريا منذ بدء القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها عدوانها فى التاسع من الشهر الحالى ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، وفق ما أحصى المرصد السورى لحقوق الإنسان الخميس.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن - فى تصريحات أوردتها قناة (العربية- الإخبارية) اليوم الخميس، إن غالبية النازحين فروا من محافظة الحسكة حيث تدور المعارك بين الطرفين فى مناطق حدودية، بالإضافة الى منطقتى كوبانى (حلب) ومنطقة تل أبيض (الرقة) فى شمال البلاد.

 


العدوان التركى

سوريا

شمالى سوريا

الرقه

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