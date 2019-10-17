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موجز 1.. الرئيس يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:03 م
موجز 1.. الرئيس يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة

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نشر الموقع الإلكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة "دفعة المشير محمد عبدالغنى الجمسى"..

 

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

 

الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة "دفعة المشير محمد عبدالغنى الجمسى".

 

السيسى: "تلاتة بالله العظيم عمرى ماجاملت مخلوق أثناء خدمتى فى الجيش"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعته بشكل يومى لكلية الطب العسكرى منذ نشأتها قبل 6 سنوات، مشيرا إلى أهمية تطبيق الاختبارات المميكنة على كل الجامعات للحد من التدخل البشرى.

 

زعيم حزب العمال البريطانى: نرفض اتفاق بريكست الجديد ولن ندعمه فى البرلمان

أعلن زعيم حزب العمال البريطانى المعارض جيريمى كوربين اليوم الخميس، أن حزبه لن يدعم اتفاق الخروج الجديد الذى توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبى، وذلك خلال التصويت عليه فى مجلس العموم (البرلمان) المقرر السبت.

 

رئيس الوزراء من واشنطن: المصريون لن يقبلوا بالمساس بحقوقهم فى مياه النيل

خلال زيارته الحالية للعاصمة الأمريكية واشنطن، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلا من السيناتور الجمهوري جيمس ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور بوب مينينديز، زعيم الأقلية الديمقراطية باللجنة، وحضر اللقاء السفير ياسر رضا، سفير مصر فى واشنطن. 

 

رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكى: نتطلع للعمل مع مصر خلال الفترة القادمة

أعربت كيمبرلى ريد رئيس، بنك التصدير والاستيراد الأمريكى عن تطلع البنك للعمل مع مصر خلال الفترة القادمة من أجل تعزيز فرص الشركات الأمريكية فى السوق المصرى، مشيرةً إلى أن وفداً من البنك سيزور مصر فى نوفمبر القادم، من أجل بحث تفاصيل التعاون المقترح.

 

أحمد الغندور حكما لمباراة الإسماعيلى والحرس.. والعدوى للاتحاد ودجلة

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولى أحمد الغندور لإدارة مباراة الإسماعيلى وحرس الحدود فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى العام غدا الجمعة.

 


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