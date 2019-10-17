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موجز المحافظات.. حريق كنيسة مار جرجس بالمنصورة يسفر عن 5 مصابين

الخميس، 17 أكتوبر 2019 09:49 م
موجز المحافظات.. حريق كنيسة مار جرجس بالمنصورة يسفر عن 5 مصابين الحريق أسفر عن 5 مصابين

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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة اليوم الخميس على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

إصابة 5 فى حادث حريق كنيسة مار جرجس بالمنصورة

1 (7)
 

 

صور.. والدة قتيل تلبانة تروى كواليس مقتل نجلها فى الدقهلية وتطالب بالقصاص

1 (3)
 

 

وكيل صحة الإسكندرية فى بث مباشر للحديث عن شائعة الإلتهاب السحائى

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

 

 

"أتينا رحابك يا شيخ العرب".. طنطا تستقبل مريدى الاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيد البدوى.. انتعاش حركة البيع والشراء بأسواق الحمص والحلاوة.. وخيمة أزهرية للرد على الاستفسارات الدينية وفق المنهج الوسطى.. صور

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صور.. البحر الأحمر تستعد لمواجهة الأمطار بخطة طوارئ.. شركة مياه الشرب تؤكد سلامة شبكات الصرف.. توفير مولدات كهرباء احتياطية لضمان ضخ المياه للمواطنين حال انقطاع التيار.. وخيام للإيواء بمدينة الشلاتين

سدود البحر الأحمر
سدود البحر الأحمر

 

 

صور.. أسيوط تستعد لتنفيذ مشروع التدريب العملى المشترك "صقر 54" لمجابهة الأزمات

الاجتماع التنسيقي لمشروع التدريب العملي المشترك
الاجتماع التنسيقي لمشروع التدريب العملي المشترك

 

 

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

1 (2)
 

 

محافظة أسوان تضع اللمسات النهائية استعداداً لـ"تعامد الشمس"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

صور.. وفد سياحى متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا

1 (1)
 

 

شمال سيناء تعلن توفير فرص لمشاريع شباب ممولة من المحافظة وجهاز المشروعات

اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

موجز المحافظات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

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