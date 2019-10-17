ملك البحرين يعين مستشار جديد للأمن الوطنى

محمد عبد المجيد

أصدر حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، أمر ملكى رقم (54) لسنة 2019 بتعيين مستشار جديد للأمن الوطنى.

و وفقا لما نسر على موقع "الأيام" البحرينى، جاء فى المادة الأولى من القرار، أنه يعين اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشاراً للأمن الوطنى، ويتبع رئيس مجلس الدفاع الأعلى، ويتولى الإشراف على سياسات واستراتيجيات الأمن الوطنى لمملكة البحرين، بما يكفل ويحفظ المصالح العليا الداخلية والخارجية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فى المملكة .

وجاء فى المادة الثانية، إنه يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ، وينشر فى الجريدة الرسمية.