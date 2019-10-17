مطار مرسى علم يستقبل أولى رحلات الخطوط السويسرية ..صور

كتبت رحاب نبيل

استقبل مطار مرسى علم الدولى، صباح اليوم الخميس، أولى رحلات، الخطوط السويسرية العالمية، قادمة من مدينه جنيف وعلى متنها 121 راكبا، فى إطار بدء تشغيل خط طيران جنيف - مرسى علم، وتنشيطا للسياحة بجنوب البحر الأحمر.

تم استقبال طائرة swiss air، بالبروتوكول المعروف لأول رحلة طيران، حيث تم رش جسم الطائرة بالمياه فور وصولها إلى أرض المطار، وكان فى الاستقبال اللواء طيار هانى عقاب رئيس مجلس إدارة شركة ايماك للمطارات، الذى حرص على استقبال الركاب والطاقم بالورود والحلوى وبرفقته اللواء طارق تبان ذادة مدير المطار، ومديرى الشركة وممثلى الجهات العامله بالمطار ومدير شرطة أمن الموانئ ومدير الجمارك وممثلى شرطه السياحة وشركة الخدمات الأرضية، ونبيل حشيش وحسن نشات ممثلى الشركة ووكيلها بمصر.

وقال عماد إمام مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة ايماك، إن الشركة تستعد لاستقبال رحلات ثلاث شركات أوروبية أخرى قبل نهاية عام 2019 ستهبط بصفة دورية بمطار مرسى علم الدولى، مُوضحا أن الرئيس التنفيذى المهندس حسام الخرافى، وجه بضرورة العمل على جذب السياحة الاجنبية من جميع دول العالم الى منطقه جنوب البحر الاحمر.



























