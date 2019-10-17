سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

مركز بحوث المياه ينظم دورة تدريبية بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامى

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:43 م
مركز بحوث المياه ينظم دورة تدريبية بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامى وزارة الرى والموارد المائية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستكمل المركز القومى لبحوث المياه التابع وزارة الموارد المائية والرى بمشاركة منظمة التعاون الإسلامى، البرنامج التدريبى حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية، على هامش أسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده الأحد القادم ولمدة أسبوع.
 
 تهدف هذه الدورة التدريبية إلى رفع القدرات فى الإدارة المتكاملة للموارد المائية، كما أنها تتيح الفرصة للمشاركين بمشاركة رؤيتهم فى تصميم وتقييم الاستجابة لمشاكل إدارة الموارد المائية.
 
ويعقد هذا البرنامج التدريبى فى إطار رؤية منظمة التعاون الإسلامى بشأن المياه (OIC)، التى انطلقت فى عام 2009 لتعزيز تعاون الدول الإسلامية الأعضاء فى التصدى لتحديات المياه التى يواجهها العالم الإسلامى.  
 
يذكر أن أسبوع القاهرة للمياه يعتبر الحدث المائى الأكبر فى مصر والشرق الأوسط، وهو بمثابة فرصة للأكاديميين والعلماء وصانعي السياسات وخبراء الموارد المائية من جميع أنحاء العالم لعرض ومناقشة القضايا والخطط والإجراءات الرئيسية المتعلقة بالاستجابة لتحديات ندرة المياه كما أنه يهدف إلى عرض ما تم إنجازه خلال العام الماضي لترجمة الرؤية التي تم وضعها في أسبوع القاهرة الأول للمياه 2018 إلى إجراءات نحو أفضل الممارسات وخطط التنفيذ المناسبة بالإضافة إلى التـأكيد على نقل المعرفة والحصول عليها من خلال دعم نماذج الأعمال العامة والخاصة الناجحة وتحديد الفرص  والعوائق واحتياجات بناء القدرات، والذى يأتي تتويجاً  للنجاح الذي حققه أسبوع القاهرة الأول للمياه العام الماضى.
 
 
 
 
 
 
 

اسبوع القاهرة للمياه

المياه

القومى لبحوث المياه

منظمة التعاون الاسلامى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

سوبر كورة.. محمد صلاح ينقذ المسلمين من جرائم الكراهية فى ليفربول

سوبر كورة.. محمد صلاح ينقذ المسلمين من جرائم الكراهية فى ليفربول

حماتى مش ملاك .. قاتل والدة زوجته : حرضت ابنتها على عصيانى

حماتى مش ملاك .. قاتل والدة زوجته : حرضت ابنتها على عصيانى

ضبط آلاف العملات الأجنبية بحوزة أحد تجار السوق السوداء

ضبط آلاف العملات الأجنبية بحوزة أحد تجار السوق السوداء

6 دولار شهريا تكلفة استخدام واتساب وسكايب وفايبر وفيس تايم وفيسبوك فى لبنان

6 دولار شهريا تكلفة استخدام واتساب وسكايب وفايبر وفيس تايم وفيسبوك فى لبنان

شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات مثيرة من حصاد 3 جولات بالدورى المصرى

شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات مثيرة من حصاد 3 جولات بالدورى المصرى

برشلونة يرفض نقل الكلاسيكو إلى البرنابيو ويرحب بالتأجيل

برشلونة يرفض نقل الكلاسيكو إلى البرنابيو ويرحب بالتأجيل

ضبط 500 طربة حشيش و10 كليو أفيون بمخزن سرى داخل سيارة ..صور

ضبط 500 طربة حشيش و10 كليو أفيون بمخزن سرى داخل سيارة ..صور

يوفنتوس يحقق نصف قيمة صفقة رونالدو من مبيعات قميصه

يوفنتوس يحقق نصف قيمة صفقة رونالدو من مبيعات قميصه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة