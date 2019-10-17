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محمد بن سلمان وأبو مازن يتفقا على إنشاء لجنة اقتصادية ومجلس أعمال سعودى فلسطينى

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:42 م
محمد بن سلمان وأبو مازن يتفقا على إنشاء لجنة اقتصادية ومجلس أعمال سعودى فلسطينى ولى العهد السعودى يلتقي الرئيس الفلسطينى
وكالات

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عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم جلسة محادثات رسمية، مع الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ، أنه بناءً على المحادثات التي تمت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الفلسطيني ومحادثاته مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واستجابة لرغبة الرئيس محمود عباس، فقد تم الاتفاق على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني.

 

وجرى خلال الجلسة استعراض تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة بشأنها، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

حضر الجلسةالأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ، عادل بن أحمد الجبير، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة، خالد بن علي الحميدان.


كما حضرها من الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، و رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير الفلسطيني لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.


فلسطين

السعودية

ولى العهد السعودى

الرئيس الفلسطيني

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